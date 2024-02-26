В Красноярске ввели режим "черного неба"

Предприятиям города предписали сократить выбросы в атмосферу

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", ввели в Красноярске до вечера 27 февраля. Об этом сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.

"По информации Среднесибирского УГМС, с 19:00 (15:00 мск) 26 февраля по 19:00 (15:00 мск) 27 февраля на территории Красноярска, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлено НМУ первой степени опасности", - сообщила она.

При режиме "черного неба" предприятиям предписали сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендовали меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.