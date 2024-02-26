Боксера Головкина избрали президентом Национального олимпийского комитета Казахстана

Геннадий Головкин является заслуженным мастером спорта Казахстана по боксу, неоднократно становился чемпионом мира по боксу среди профессионалов

АСТАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Участники заседания генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана избрали президентом комитета боксера Геннадия Головкина. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.

"Сегодня в Астане на внеочередном заседании генеральной ассамблеи НОК Казахстана прошли выборы президента НОК и его ключевых органов управления. Тимур Кулибаев, возглавлявший организацию с 2015 года, сложил с себя полномочия. Новым главой НОК Казахстана избран Геннадий Головкин. Члены Генеральной ассамблеи единогласно поддержали его кандидатуру", - говорится в сообщении.

41-летний Головкин является заслуженным мастером спорта Казахстана по боксу, неоднократно становился чемпионом мира по боксу среди профессионалов.

Ранее пост президента НОК занимал бизнесмен Тимур Кулибаев. Он является мужем Динары Кулибаевой - средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Национальный олимпийский комитет Казахстан создан в феврале 1990 года и получил признание Международного олимпийского комитета в сентябре 1993 года. НОК является самостоятельной независимой общественной организацией. Его миссией является развитие олимпийского движения в Казахстане.