Пасечник заявил, что ущерб Луганщине от нацистов в годы ВОВ оценивается в 17 млрд рублей

Гглава ЛНР сообщил, что во время оккупации области нацисты "практически разрушили промышленный потенциал" региона

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ущерб народному хозяйству Луганской Народной Республики (ЛНР) (ранее - Ворошиловградская область), нанесенный немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации во время Великой Отечественной войны, составляет на современные деньги - 17 млрд рублей, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Общий ущерб, нанесенный гитлеровцами народному хозяйству области, составил более 17 млрд рублей", - сказал он в ходе заседания в Верховном суде ЛНР.

Пасечник сообщил, что во время оккупации Ворошиловградской области нацисты "практически разрушили промышленный потенциал" региона. По его словам, немецкие захватчики преднамеренно уничтожили 527 шахт, подорвали и сожгли паровозостроительный, машиностроительный заводы, металлургический и коксохимический заводы в Алчевске. "Отступая, фашисты только в областном центре взорвали более 2,5 тыс. зданий: жилых домов, школ, музеев, театра, пединститута", - отметил он.

Ранее Верховный суд ЛНР признал действия нацистов и их пособников в период оккупации территории республики в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом советского народа.