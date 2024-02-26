В Крыму заявили, что возвращение республики в РФ стало возможным из-за патриотизма жителей

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что на 26 февраля 2014 года в Крыму было назначено внеочередное пленарное заседание парламента, на котором планировалось оценить политическую ситуацию, сложившуюся на Украине в результате государственного переворота

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Сохранение мира в Крыму и воссоединение с Россией было бы невозможно без патриотизма и единения жителей полуострова, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в День защитника Республики Крым.

"Сегодня в Крыму - памятная дата, День защитника Республики Крым. Установлена она в ознаменование событий, происходивших ровно 10 лет назад <…>. Критический характер ситуации был связан с тем, что в Крыму тогда попросту не было силовых подразделений, способных осуществлять охрану здания крымского парламента. Фактически мы были беззащитны перед лицом экстремистов. Если бы на защиту своего представительного органа не встали сами крымчане. Хочу отметить, что крымчане не просто тогда творили историю. Мы делали поистине уникальные вещи", - написал он в Telegram-канале.

По словам спикера Госсовета республики, на 26 февраля 2014 года в Крыму было назначено внеочередное пленарное заседание парламента, на котором планировалось оценить политическую ситуацию, сложившуюся на Украине в результате государственного переворота. Здание парламента Крыма было оцеплено.

"В этом противостоянии десятки защитников парламента получили травмы, а двое - Валентина Корнева и Игорь Постный - отдали свои жизни за сохранение стабильности и правопорядка в Крыму, за наше право вернуться в Россию. Их имена навечно вписаны в историю Крыма. Вечная им память! После такого мы просто не могли не оправдать доверия крымчан", - добавил Константинов.

Сохранение культурного наследия

В ходе пресс-конференции о возвращении Крыма в состав РФ советник председателя Госсовета республики, историк Светлана Савченко отметила, что музеи Крыма за последние 10 лет пополнились новыми экспонатами благодаря строительству трассы "Таврида" и Крымского моста, особое внимание на полуострове стали уделять сохранению исторического и культурного наследия, активной реставрации различных памятников. Так, завершена реставрация замка "Ласточкино гнездо", продолжаются работы в Ханском дворце в Бахчисарае.

"Они [власти Украины] начали с того, что начали сносить свое прошлое, переписывать историю, все это закончилось кровавой внутригражданской войной. Конечно, представить себе, что они бы здесь вот так бесчинствовали, зайдя на территорию полуострова, и начали бы сносить наши памятники и уничтожать наше прошлое - мы даже представить такое в страшном сне не хотим. По тому что происходит на Украине мы можем себе логическую цепочку из этого построить", - добавила Савченко, отвечая на вопрос о возможности сноса мемориалов в Крыму, в том числе памяти подвигов советских воинов в годы Великой Отечественной войны, если бы республика не вернулась в состав России в 2014 году.

Почти 10 лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.