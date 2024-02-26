Роспотребнадзор следит за ситуацией с заболеванием на лайнере Norwegian Dawn

В целях недопущения завоза опасных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn, где зарегистрировано заболевание неизвестной этиологии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее издание РБК со ссылкой на американскую газету USA Today сообщило, что на круизном лайнере Norwegian Dawn ввели карантин, предположительно, из-за холеры у пассажиров. Отмечается, что местные власти решили отложить высадку пассажиров и посадку новых туристов для проведения тестов на два дня, до 27 февраля.

"Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в связи с регистрацией заболевания неизвестной этиологии на круизном судне Norwegian Dawn в Маврикии", - говорится в сообщении.

В целях недопущения завоза опасных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль.

"По имеющейся информации на борту принимаются меры для обеспечения безопасности, пассажиры находятся на карантине, отобраны пробы для проведения лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - пояснили в ведомстве.