Закрытые на карантин школы и детсады Новосибирской области вернулись к работе

Карантин вводили из-за роста заболеваемости ОРВИ

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Все школы и детские сады Новосибирской области, закрытые на карантин по ОРВИ и гриппу, возобновили свою деятельность в штатном режиме. Об этом сообщила на оперативном совещании правительства региона министр образования области Мария Жафярова.

12 февраля чиновница сообщала, что рост заболеваемости ОРВИ стал причиной закрытия на карантин трех школ и четырех детских садов в Новосибирской области. Суммарно в них заболели более 300 детей, рост числа заболевших может быть связан с потеплением, установившимся в регионе в начале февраля.

"Все образовательные организации работают в штатном режиме. Сегодня одна малокомплектная школа выходит с карантина, других школ, закрытых полностью, приостановивших свою деятельность - нет. Детских садов, закрытых на карантин по состоянию на 26 февраля нет", - сказала Жафярова.

Как сообщил на совещании министр здравоохранения области Константин Хальзов, за последнюю неделю зарегистрировано более 28 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. На начало февраля было зарегистрировано более 27 тыс. случаев. Заболеваемость, по его словам, идет на спад.