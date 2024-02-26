Общественники Литвы считают, что их судят за идеи добрососедства с Россией

Председатель ассоциации Эрика Швенчёнене заявила, что если следовать логике литовских властей, любые контакты с россиянами, даже контакты американцев, являются преступным деянием

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Члены литовской общественной ассоциации "Международный форум добрососедства" считают, что их судят за идеи поддержания добрых отношений с восточными соседями - Россией и Белоруссией. Об этом на слушании дела по обвинению общественников в помощи чужому государству в действиях против Литвы заявила председатель ассоциации Эрика Швенчёнене.

"Прокуроры говорят об ущербе Литве. Мы что-то украли, увезли, приватизировали? Единственным нашим "преступлением" является то, что мы не скрывали радости по поводу того, что у соседей что-то хорошо, несли мысль о том, что было бы хорошо к общей выгоде поддерживать дружеские связи с соседями", - отметила она.

По мнению председателя, если следовать логике литовских властей, любые контакты с россиянами, даже контакты американцев, являются преступным деянием. "Интервью господина Такера [Карлсона] с президентом России [Владимиром Путиным] было бы, по литовским стандартам, угрозой всему миру", - подчеркнула Швенчёнене.

Вильнюсский региональный окружной суд постановил в феврале 2023 года, что ассоциация создана с нарушением юридических процедур, а ее деятельность направлена против Литвы, поэтому регистрация аннулируется.

Как утверждала прокуратура, цели, указанные в уставе ассоциации, носили формальный характер, а высказывания ее представителей в российских и белорусских СМИ противоречили конституции Литвы и наносили вред государству. Антигосударственной деятельностью прокуратура сочла поездки участников форума в Россию и Белоруссию, встречи с представителями их властей, общественности и СМИ.

Решение суда было оспорено, но правосудие Литвы вплоть до Верховного суда все жалобы отклонило, дело направили на рассмотрение.