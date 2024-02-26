В Подмосковье провели более 35 тыс. телемедицинских консультаций для детей с начала года

Записаться на такую консультацию можно через региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, через линию "122" или на приеме у лечащего врача

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число телемедицинских консультаций, которые специалисты провели в Московской области для детей, с начала 2024 года превысило 35 тыс., сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"На таком онлайн-приеме врачи проверяют ход и динамику лечения, дают рекомендации. Кроме того, врач может направить пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту и оформить электронный рецепт на льготное лекарство. Особенно это удобно для семей с детьми. Всего с начала года в регионе было проведено более 35 тыс. телемедицинских консультаций для детей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Уточняется, что записаться на такую консультацию можно через региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, через линию "122" или на приеме у лечащего врача. Сделать это можно только после очного приема врача.

В прошлом году специалисты провели более 2 млн телемедицинских консультаций в Подмосковье, чаще всего они проводились по итогам диспансеризации.