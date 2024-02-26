В Югре число многодетных семей за 10 лет выросло до 43 тыс.

Губернатор Наталья Комарова напомнила, что в регионе уже действуют 11 мер социальной поддержки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2013 года увеличилось в 2,5 раза - с 17 тыс. до 43 тыс. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции.

"Результаты говорят о том, что действующая система у нас в регионе поддержки многодетных семей, а сейчас усилено это еще на федеральном уровне гарантиями президента РФ, приносит свои плоды. У меня есть статистика за прошедшее время, с 2013 года количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза - с 17 тыс. до 43 тыс. семей", - сказала она.

Глава региона добавила, что в Югре уже действуют 11 мер социальной поддержки, и над тремя из них идет работа по урегулированию их с теми требованиями, которые зафиксированы в указе президента. "Президент предложил несколько иное регулирование, чем у нас по этим трем мерам социальной поддержки, например, не менее 30% возмещения расходов семьи на коммунальные услуги, плату за жилье, взносы капитального ремонта, у нас действует 50%, но только коммунальных услуг", - отметила Комарова.

В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Согласно документу, статус многодетной будет устанавливаться бессрочно для семьи, имеющей трех и более детей. При этом соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. По словам президента, региональные меры соцподдержки нужно прорабатывать, в том числе и на основе указа, закрепляющего единый статус многодетной семьи.