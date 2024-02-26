В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 23%

Преобладают аденовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Петербурге на 23,5% за неделю. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"На восьмой календарной неделе 2024 - с 19.02.2024 по 25.02.2024 - в сравнении с предыдущей седьмой неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению уменьшился на 23,5%, превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преобладают аденовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 0,4%.

Ранее в ведомстве сообщили, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Петербурге отменяется некоторые ограничительные мероприятия, в частности - масочный режим в учреждениях при проведении массовых мероприятий, а также в медицинских и социальных учреждениях города.