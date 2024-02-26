Лавров сообщил, что МГИМО возобновляет проведение международных встреч выпускников

Министр иностранных дел отметил, что планируется юбилейная встреча в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МГИМО возвращает практику проведения международных встреч выпускников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

"В нынешнем году МГИМО будет 80 лет, подготовлена, как я знаю, содержательная программа мероприятий, - сказал он. - Хотел бы отметить, что мы возвращаемся к практике проведения международных форумов выпускников, которая была приостановлена в силу пандемии, но сейчас мы к этому возвращаемся".

Лавров отметил, что планируется юбилейная встреча в Москве, но и "братские союзники заинтересованы в том, чтобы и у себя провести юбилейные мероприятия". "Вот уже обращались к нам наши белорусские и казахстанские друзья, которые хотели бы у себя провести мероприятие либо по линии встречи выпускников, либо в контексте других форм, которые будут использованы для празднования 80-летия института. Будем готовы выслушать любые предложения", - указал министр.