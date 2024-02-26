Жителя Саранска оштрафовали за нарисованную газировкой на снегу нацистскую символику

Сумма штрафа составила 1 тыс. рублей

ТАСС, 26 февраля. Жителя Саранска оштрафовали на 1 тыс. рублей за нарисованную газировкой на снегу нацистскую символику, сообщили в МВД региона.

"Житель Саранска привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по проспекту Российской армии, с помощью газированного напитка нарисовал на снегу нацистскую символику. Суд назначил виновному штраф в размере 1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).