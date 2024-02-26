Улицы Генерала Дорохова и Верейскую на западе Москвы реконструируют

Проект позволит улучшить транспортную доступность Можайского района

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети на территории районов Можайский и Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил глава ведомства Антон Слободчиков.

Работы будут вестись вдоль Верейской улицы и проектируемого проезда № 3621 от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе и улицы Генерала Дорохова.

"Проект позволит улучшить транспортную доступность Можайского района. Он предусматривает реконструкцию улиц Генерала Дорохова и Верейской с расширением проезжей части и устройством круговых одноуровневых развязок, а также строительство новой дороги - проектируемого проезда № 656", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Он уточнил, что на Верейской появится дополнительная полоса движения в сторону Аминьевского шоссе, плоскостные парковки и съезды. Кроме того, здесь оборудуют семь остановок общественного транспорта с павильонами ожидания и навигационными пилонами.

"В районе проектируемого проезда № 656 предусмотрена разворотная площадка для городского пассажирского транспорта и пять зарядных станций для электробусов. Кроме того, рабочие реконструируют участок улицы Багрицкого от Верейской до Багрицкого моста, в том числе расширят тротуар и установят шумозащитный экран", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что застройщик отправил в комитет извещение о начале работ на площадке. К контрольно-надзорным мероприятиям привлекут специалистов центра экспертиз в строительстве (ГБУ ЦЭИИС") для оценки применяемых материалов и их соответствия проектной документации. "Нашими инспекторами составлен индивидуальный график проверок. Объект будет находиться под надзором профильного управления на всех этапах строительства", - заверил Слободчиков.