На севере Забайкалья открыли учебный центр горного дела

Центр доступен для учащихся 6-11-х классов, также для старшеклассников есть программы профессионального обучения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Учебный центр "КупрУм" создали в школе №2 в поселке Новая Чара Каларского округа на севере Забайкальского края. Проект финансирует компания "Удоканская медь", которая строит горно-металлургический комбинат в этом округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Осипов.

"В Новой Чаре теперь есть инновационный учебный центр горного дела "КупрУм". Школу открыли на средства президентской субсидии и [компании] "Удоканская медь", - написал Осипов.

Центр доступен для учащихся 6-11-х классов, а для старшеклассников есть еще и программы профессионального обучения. Также в "КупрУме" можно получить дополнительное образование естественно-научной и технической направленностей, обучаться по программам подготовки и повышения квалификации, в том числе пройти программу подготовки и переподготовки водителей и машинистов тяжелой техники.

"Для полного погружения в профессию центр оснащен учебными симуляторами экскаватора, бульдозера, легкового и грузового автомобилей. Также здесь установлен имитационный тренажер по разработке месторождений открытым способом, лабораторно-практические наборы с натуральными образцами полезных ископаемых", - отметил губернатор.

Он добавил, что основная цель центра - содействие в подготовке квалифицированных и компетентных кадров для горно-металлургической отрасли региона. "Это очень важно, ведь закончив школу, выпускник сразу же получает возможность заработать своим трудом. При этом сегодня нам очень нужны специалисты - горные инженеры, а ставку мы делаем именно на местных жителей", - приводит пресс-служба правительства Забайкальского края слова гендиректора "Удоканской меди" Алексея Ящука.

Центр создан по федеральной программе модернизации социальной инфраструктуры Забайкальского края и в партнерстве с Забайкальским горным колледжем им. М. И. Агошкова. В его работе будут участвовать технологи компании "Удоканская медь".

О компании

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из самых больших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Компания входит в состав многопрофильного холдинга USM. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.