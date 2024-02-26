Приставы подписали соглашение об укреплении сотрудничества с ОНФ

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что приставы, как и многие другие граждане страны, оказывают помощь участникам специальной военной операции

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России и Общероссийский народный фронт (ОНФ) заключили соглашение об укреплении сотрудничества. Документ подписали директор ФССП России Дмитрий Аристов и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Главный судебный пристав РФ подчеркнул, что приставы уже не первый год взаимодействуют с ОНФ. "ФССП непосредственно работает с гражданами - как взыскателями, так и должниками по исполнительным производствам и, конечно, призвана защищать права этих граждан. И, готовя инициативы по защите прав граждан, мы должны опираться на обратную связь. Именно площадка народного фронта, гражданский контроль и общественный мониторинг очень важны как обратная связь. Народный фронт представлен во всех уголках нашей страны, а для нас важно собирать отзывы граждан о нашей работе для того, чтобы ее совершенствовать", - сказал Аристов.

Помимо анализа работы приставов, заметил он, речь идет и о поддержке участников специальной военной операции, а также о совместной с ОНФ работе по обращениям граждан, поступившим в ходе прямой линии с президентом России, которые касаются работы приставов.

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в свою очередь отметил, что приставы, как и многие другие граждане нашей страны, оказывают помощь участникам специальной военной операции. По его словам, на днях представители ОНФ доставили бойцам в Авдеевку помощь, закупленную в том числе на средства, собранные судебными приставами.

По данным ФССП, только за 2023 год судебными приставами по личной инициативе, в том числе в рамках общероссийского проекта "Все для Победы!", перечислено в поддержку участников СВО более 25 млн рублей, а всего с начала специальной военной операции на добровольные взносы сотрудников ФССП в новые регионы доставлено свыше 700 тонн гуманитарных грузов, в том числе подарки для детей.