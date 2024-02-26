Муниципалитеты ДНР получили более 240 пассажирских автобусов по федеральным программам

Премьер-министр республики Евгений Солнцев отметил, что в ближайшие дни ожидается поступление еще семи автобусов

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Свыше 240 автобусов получили муниципалитеты Донецкой Народной Республики (ДНР), что позволило возобновить пассажирские перевозки по ряду маршрутов. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Евгений Солнцев после совещания, проведенного главой республики Денисом Пушилиным.

"Отдельное внимание уделили с коллегами транспортному вопросу. Из хорошего: в рамках федеральных программ получены и уже переданы в муниципальные предприятия 242 автобуса. Только за последние две недели в республику пришли 93 машины", - написал Солнцев в Telegram-канале.

Он добавил, что в ближайшие дни ожидается поступление еще семи автобусов. В опубликованном видео Солнцев отметил, что в последние две недели заработали 11 социальных пассажирских маршрутов в Макеевке, Харцызске и Шахтерске. Также возобновлена работа ряда городских маршрутов в Енакиево, Ясиноватой, Снежном, Дебальцево, Новоазовске и Мариуполе.

"Параллельно работает наш региональный Минтранс, хочу высоко оценить его работу. После многолетнего простоя возобновлено обслуживание крайне важных муниципальных маршрутов: Новобешево - Донецк, Новый Свет - Донецк, поселок Кременец - поселок Александровка - Донецк", - отметил премьер.

По словам Солнцева, только треть полученных автобусов выведены на маршруты. Местным властям поручено активизировать эту работу.