Под Петрозаводском открыли мемориальную доску в память о погибшем герое СВО

Военнослужащий является кавалером Ордена Мужества

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего в ходе проведения спецоперации Игоря Маттиева состоялась в одном из сел Прионежья. Военнослужащий является кавалером Ордена Мужества, рассказал ТАСС глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

"Сегодня в селе Заозерье состоялось открытие мемориальной доски, посвященной памяти нашего героя - бойца, который погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Игорь Михайлович Маттиев был выпускником Заозерской школы, жил бок о бок с нами, его дети сейчас учатся в этой школе. Конечно, для всех нас это очень важно", - сообщил собеседник агентства.

На мероприятии в честь десантника, кавалера Ордена мужества собрались родственники, ученики и педагоги Заозерья, руководители Прионежского района. Присутствующие возложили цветы к доске памяти уроженца села и почтили его минутой молчания.

Село Заозерье расположено на берегу озера Логмозеро, вблизи Петрозаводска. Население около 1 тыс. человек.