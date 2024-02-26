Минздрав Украины заявил о нехватке донорской крови в семи крупных городах страны

Речь идет о Виннице, Днепре, Кропивницком, Николаеве и Харькове, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Дефицит донорской крови наблюдается в семи крупных городах Украины, в том числе в Киеве и Одессе. Об этом сообщил Минздрав страны в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным ведомства, нехватка донорской крови также наблюдается в Виннице, Днепре (ранее - Днепропетровск), Кропивницком, Николаеве и Харькове. Как сообщили в министерстве, в этих городах в дефиците кровь всех групп.

"По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются каждый день в зависимости от обстоятельств", - проинформировали в ведомстве.