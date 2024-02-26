Лауреатом премии "Знание" за вклад в просвещение в школе стала педагог из Сочи

Лауреатом премии в номинации "За просветительскую деятельность в университете" стал заведующий кафедрой Чеченского государственного университета им. Кадырова Эдгар Кафаров

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Лауреатом премии "Знание" в номинации "За просветительскую деятельность в школе" стала учитель начальных классов, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Ирина Амосова из Сочи. Награждение лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Ирина Амосова выступает перед студентами и школьниками, популяризируя профессию учителя, проводит методические мастер-классы для педагогов, оказывает помощь учительскому сообществу в проведении занятий курса "Разговоры о важном", создавая и публикуя для него материалы. Автор образовательного блога "Началка. Онлайн" с более 50 тыс. подписчиков, публикации в котором за 2023 год набрали более 12 млн просмотров", - сообщили в пресс-службе общества "Знание".

Награду за просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования получила заместитель директора по учебно-методической работе Новотроицкого строительного техникума Валентина Заугольникова. Она является автором методик и программ развития надпредметных компетенций преподавателей и студентов колледжей, а также выступает организатором форума для сотрудников среднего профессионального образования.

Лауреатом премии в номинации "За просветительскую деятельность в университете" стал заведующий кафедрой Чеченского государственного университета им. Кадырова Эдгар Кафаров. Кафаров основал онлайн-академию Anatomy-education для студентов и медицинских работников, опубликовал более 220 научных работ в российских и международных изданиях, а также создал образовательный канал на YouTube по дисциплине "Анатомия человека", который входит в один из самых просматриваемых студентами медицинских вузов каналов данной тематики.

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях, это на 6 больше, чем в прошлом году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.