В Доме российской кухни на ВДНХ прошел День Московской области

Регион был представлен семью участниками из Одинцово, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкино и Серпухова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. 20 мастер-классов, кулинарных шоу и дегустаций провели на ВДНХ в Доме российской кухни в рамках Дня Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Уже второй раз мы проводим день Московской области в Доме российской кухни. Наш регион был представлен семью участниками из Одинцово, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкино и Серпухова. Всего было проведено порядка 20 мастер-классов, кулинарных шоу и дегустаций. Так, наши рестораторы и повара научили готовить всех желающих традиционные блюда по сохранившимся подмосковным рецептам, многие из которых имеют многовековую историю", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Сообщается, что повара ресторана "Дача № 7", расположенного на территории усадьбы Архангельское в Красногорске, приготовили мозговые говяжьи косточки с маринованным луком и телячьи щечки с запеченной свеклой и черной смородиной, поделились рецептами печеночного паштета и фирменной хреновухи. Представители области из Коломны удивили посетителей театрализованными рассказами с дегустацией традиционного коломенского калача, пастилы и лукерьинского пряника. Гости узнали, как правильно формовать калач, как устроена калачная печь и почему ее топят березовыми дровами без коры.

Рестораторы усадьбы "Мураново" из Пушкинского городского округа предложили посетителям приготовить и продегустировать мурановские вафли и щи с квашеным ананасом по рецептам девятнадцатого столетия.

"Сергиевская кухмистерская" из Сергиева Посада провела мастер-классы по приготовлению забытого блюда русской кухни - деженя из толокна, а также леденцов из паточной карамели - ландрин. Особенно сладким лакомством остались довольны самые юные посетители Дома российской кухни", - добавили в пресс-службе.