Лучшим просветительским фильмом года по версии премии "Знание" стал "Нюрнберг"

В номинации "Лучшая просветительская книга" победу одержали книги по инженерному воспитанию "Школа юного инженера" и "Стань инженером" Татьяны Галатоновой

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фильм "Нюрнберг" стал лучшим просветительским фильмом года по версии премии "Знание", награду получил креативный продюсер фильма Илья Васильев. Награждение лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Фильм демонстрирует зрителям достоверную информацию о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны, а также рассказывает о подготовке и проведении Нюрнбергского процесса. Начиная со следующего учебного года тематика итогов и значения Нюрнбергского процесса будет подробно изучаться как в рамках школьного курса истории, так и в рамках курса истории России для студентов неисторических направлений подготовки. Охват проекта - многомиллионная аудитория зрителей кинотеатров по всей России, а также гости спецпоказов более чем в 60 странах мира", - рассказали в пресс-службе общество "Знание".

В номинации "Лучшая просветительская книга" победили книги по инженерному воспитанию "Школа юного инженера" и "Стань инженером" Татьяны Галатоновой. Книги используются педагогами как методические пособия на занятиях в 65 детских садах, 58 школах, 80 центрах допобразования России, Казахстана, Грузии, Великобритании, США и Израиля. Книги учат детей инженерному творчеству, используя для этого доступные материалы и простые инструкции, основанные на реальном опыте и прошедшие экспериментальную проверку.

Победителем в номинации за вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство" стал артист Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Антон Шагин. Деятельность артиста направлена на популяризацию культуры и искусства в России, он ведет авторский Telegram-канал, где рассказывает о культурных мероприятиях. Помимо этого, Шагин проводит культурные вечера и благотворительные сборы.

Лучшим просветительским проектом года в этой номинации стал образовательный видеопроект "Культурный минимум". Проект представляет собой серию образовательных одноминутных видео, в которых рассказывается о ключевых культурных явлениях и выдающихся деятелях искусства. На десяти популярных платформах вышло более 120 роликов, собравших порядка 16 млн просмотров.

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях, это на 6 больше, чем в 2023 году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.