В Хабаровском крае планируют увеличить посевные площади до 62 тыс. га за год

Больше земли отведут под зерновые и кормовые культуры, овощи и сою

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Аграрии в Хабаровском крае увеличат посевные площади до 62 тыс. га в 2024 году. Больше земли отведут под зерновые и кормовые культуры, овощи и сою. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алена Селезнева.

"В 2024 году посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств составят около 62 тыс. га, что на 8% больше, чем в 2023 году. Увеличение площади коснется зерновых и кормовых культур - ориентировочно на 300 га, овощей - на 200 га, а также сои - на 3,8 тыс. га" - сказала Селезнева.

По итогам 2023 года в регионе намолочено 14,3 тыс. тонн зерновых, урожай пшеницы вырос на 18% по сравнению с 2022 годом. Крупные сельхозпредприятия и фермеры накопали порядка 78 тыс. тонн картофеля, урожайность выросла на 30%. На четверть увеличился урожай овощей, которых в открытом грунте вырастили около 7,8 тыс. тонн.

Сейчас хозяйства края ведут подготовку к предстоящей посевной. Приобретаются семена, минеральные удобрения, средства защиты растений и запасные части для сельхозтехники, уточнила собеседница агентства. По большинству позиций обеспеченность семенами превысила 90%, что касается недостающего объема, то закупаться будут преимущественно семена отечественной селекции. Вещества для питания и защиты растений, повышения плодородия почв законтрактованы и ожидают отгрузки в феврале и марте, рассказала замминистра.

Сроки начала посевной определены на середину апреля, когда будут засеваться ранние зерновые - пшеница, ячмень и овес. "Ставка делается на культуры, которые ежегодно дают гарантированный урожай в сложных почвенно-климатических условиях края. Эксперименты с новыми сельхозкультурами возможны на научно-производственной базе Дальневосточного НИИ сельского хозяйства, и при наличии положительных результатов будут предложены в агропроизводство", - отметила Селезнева.

О подготовке техники

Сельхозпредприятия края готовят технику. Всего в весенних полевых работах будет задействовано 365 тракторов, в том числе 32 новых, приобретенных в 2023 году, 613 единиц навесной и прицепной техники. "Договоры с нефтебазами края на поставку горюче-смазочных материалов на посевную кампанию в основном заключены. Достаточный для сезонных полевых работ запас зимнего дизельного топлива имеется", - подчеркнула Селезнева.

Для повышения производительности, облегчения условий труда и экономии времени аграрии обновляют машинно-тракторный парк. Для их поддержки регион предоставляет субсидии на закупку тракторов, комбайнов и посевных машин, в том числе в лизинг. В феврале в регионе начался прием заявок на участие в конкурсе на субсидию, за счет которой можно возместить до 50% затрат на лизинговые платежи. В 2023 году субсидию получили 12 предприятий, они компенсировали 17,1 млн рублей за приобретение в лизинг 44 новых комбайнов, тракторов, навесной и прицепной техники.

Всего в хозяйствах края насчитывается свыше 500 тракторов, более 100 грузовиков, более 180 комбайнов и свыше 240 единиц другой сельхозтехники.