В Салехарде зафиксировали температурный рекорд

В городе 26 февраля температура воздуха достигла +3,1 градуса

ТАСС, 27 февраля. Температура воздуха 26 февраля в Салехарде достигла абсолютного максимума в +3,1 градуса, что на 0,9 градуса больше, чем предыдущий рекорд на эту дату, который был установлен в 2015 году. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"26 февраля в Салехарде перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил +3,1 градуса (предыдущий +2,2 градуса в 2015 году)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 26 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали сильные осадки в виде, снега, мокрого снега, метели и ветер до 23 м/с.