В Белоруссии россияне будут голосовать на выборах президента РФ в течение одного дня

Избирателям при себе необходимо будет иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ - внутренний паспорт, заграничный паспорт, дипломатический или служебный паспорт

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Находящиеся в Белоруссии граждане России будут голосовать на выборах президента РФ на открытых в республике избирательных участках в течение одного дня. Об этом сообщило российское посольство в Минске.

"Голосование будет проводиться в течение одного дня, 17 марта 2024 года, с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что участие в голосовании смогут принять совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно пребывающие в Белоруссии. Чтобы проголосовать на выборах, избирателям при себе необходимо будет иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации - внутренний паспорт, заграничный паспорт, дипломатический или служебный паспорт.

Для проведения голосования в республике образованы шесть избирательных участков, находящиеся в Минске и областных центрах - Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В белорусской столице участок будет работать в посольстве РФ, в Бресте - в российском генконсульстве, в Гомеле - в Российском центре науки и культуры, в Могилеве - в лицее Белорусско-российского университета.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов выразил признательность белорусским властям за содействие, которое они неизменно оказывают российской стороне при проведении электоральных процедур на территории республики.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.