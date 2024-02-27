В Мытищах при участии ДОМ.РФ открылся детско-юношеский центр для 8,5 тыс. детей

В центре "Галактика" работают творческие студии, спортивные клубы и кружки в рамках 175 программ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Детско-юношеский центр для 8,5 тыс. ребят открылся на Новомытищинском проспекте в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"Мы открыли очень нужный объект для города, где уделяют большое внимание здоровому образу жизни, развивают детский и юношеский спорт - от лыжных гонок и самбо до футбола и шахмат. В новом центре разными видами спорта и другими видами творчества смогут заниматься более 8,5 тыс. ребят", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова.

В детско-юношеском центре "Галактика" насчитывается более 200 педагогов. Творческие студии, спортивные клубы и кружки работают в рамках 175 программ.

Соцобъект расположен в отремонтированном здании на участке, ранее переданном местному инвестору по итогам открытого аукциона. Торги ДОМ.РФ по бывшему имущественному комплексу НИИ Овощного хозяйства, включающему в себя участок 0,32 га и нежилое здание площадью более 2,5 тыс. кв. м, состоялись в конце 2022 года.

Инвестор провел капремонт здания, осуществил обновление инженерных сетей и передал его в безвозмездное пользование муниципалитету. При реконструкции был сохранен его исторический вид.

При создании центра была проведена серьезная комплексная работа, рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. "Изменения коснулись и прилегающей территории - здесь проведено благоустройство, обустроена парковка, обновлен парк имени Стрекалова. Уверена, наше подрастающее поколение будет с удовольствием здесь заниматься", - приводятся ее слова в сообщении.

Вовлечение земель

ДОМ.РФ с 2008 года является агентом РФ по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель и объектов. Недвижимость передается инвесторам и регионам как по результатам торгов, так и на безвозмездной основе под жилищное и иное строительство, а также создание объектов социальной инфраструктуры.