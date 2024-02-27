В Кремле напомнили о правовых последствиях призывов к несогласованным акциям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что он не слышал призывов к несогласованным акциям

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. В Кремле не видели призывов сторонников Алексея Навального к несогласованным акциям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. При этом он напомнил о правовых последствиях таких призывов.

"Я не видел и не слышал [призывов], - отметил представитель Кремля. - Эти люди (сторонники Навального - прим. ТАСС) широко известны своими провокационными призывами".

"Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто как-то реагирует на эти призывы", - подчеркнул Песков.