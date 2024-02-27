К главной госнаграде Карачаево-Черкесии будет выплачиваться 75 тыс. рублей

Депутаты также поддержали инициативу увеличить с 10 до 20 тыс. рублей единовременную премию к республиканским наградам "Заслуженный" и "Народный"

ЧЕРКЕССК, 27 февраля. /ТАСС/. Выплаты к ордену "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", главной награде региона, увеличили с 50 до 75 тыс. рублей. Такое решение депутаты республики приняли во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента КЧР.

"На 53 сессии принято постановление, предполагающее повышение размера премии к ордену "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" с 50 до 75 тыс. рублей" - сказали в пресс-службе.

Депутаты парламента КЧР также поддержали инициативу увеличить с 10 до 20 тыс. рублей единовременную премию к республиканским наградам "Заслуженный" и "Народный".