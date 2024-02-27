В Дагестане заявили, что отчеты по улучшению электроснабжения станут публичными

Их пообещали публиковать регулярно

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Отчеты о реализации программы повышения надежности электроснабжения в Дагестане станут регулярными и публичными. О реализации первого этапа программы филиал компании "Россети - Северный Кавказ" - "Дагэнерго" отчитается в ближайшее время, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции в ТАСС.

"Главная наша задача - это снижение аварийности и переход к реализации программы повышения надежности электроснабжения, и средства начальные для того, чтобы обе программы эти реализовать, у нас на сегодняшний день есть. На 25 февраля "Дагэнерго" должна подготовить отчет о выполнении этого начального этапа за декабрь, январь, февраль. На ближайшем совещании, так называемом оперативном штабе, у нас эта организация должна отчитаться, и такие отчеты будут регулярными, причем открытыми и публичными", - сказал Меликов.

Ранее для решения накопившихся в предыдущие годы проблем с электроснабжением в Дагестане Минэнерго России утвердило первоочередные мероприятия программы повышения надежности республики с учетом Махачкалы на 2023-2026 годы. Общая стоимость мероприятий составляет 11,8 млрд рублей. В 2024 году в Дагестане были продлены работы по повышению надежности электроснабжения республики в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду после дополнительного выделения региону из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Из-за модернизации оборудования в Махачкале ежедневно вводятся временные отключения электроэнергии.