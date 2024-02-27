В Красноярске продлили режим "черного неба"

Он будет действовать до 28 февраля

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", продлили в Красноярске до 28 февраля. Об этом сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.

"НМУ первой категории опасности продлено до 13:00 (9:00 мск) 28 февраля", - сообщила Гуменюк.

Режим НМУ в Красноярске вводили с 19:00 (15:00 мск) 26 февраля и до 19:00 (15:00 мск) 27 февраля.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. При режиме НМУ первой категории предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самой высокой категории, третьей, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

Согласно последнему государственному докладу о состоянии окружающей среды в Красноярском крае, в 2022 году в Красноярске объем выбросов составил 186,5 тыс. тонн вредных веществ, из них 83,1 тыс. тонн приходится на автотранспорт, выбросы от Красноярского алюминиевого завода составили 53,9 тыс. тонн, от трех угольных ТЭЦ Красноярска - 33,9 тыс.