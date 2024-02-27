В Приморье кластер по подготовке кадров для туризма выпустит 1,3 тыс. человек

Он основан на базе Владивостокского государственного университета

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Первый в Приморье кластер среднего профессионального образования "Туризм и сфера услуг", основанный на базе Владивостокского государственного университета (ВВГУ), за первый год работы выпустит 1,3 тыс. специалистов. Об этом журналистам сообщила директор департамента мониторинга и развития профессионального образования ВВГУ Людмила Кравченко.

"Есть несколько образовательных траекторий, по которым будет проходить обучение. Это направление "Туризм и гостеприимство", и в этом потоке есть несколько направленностей: предоставление туристических услуг, предоставление гостиничных услуг, предоставление услуг питания и программы, направленные на подготовку официантов, портье. Есть направления, которые связаны с торговым делом - это кассиры и логисты, несколько направлений, которые связаны непосредственно с креативной индустрией - косметологическими и парикмахерскими услугами, <…> и кондитерское дело тоже заходит отдельной специальностью. <…> Это восемь специальностей, а по факту - 12 образовательных программ", - сказала представитель учебного заведения, отметив, что уже в этом году выпускниками кластера станут 1,3 тыс. человек.

Ректор ВВГУ Татьяна Терентьева уточнила, что из 1 320 выпускников этого года - студенты, которые обучались на туристических специальностях ранее и завершают подготовку уже в образовательном кластере - с новым оборудованием для оттачивания практических навыков в учебных лабораториях. Кластер предусматривает создание студенческих заведений общественного питания, где учащиеся будут тренироваться и опытным путем осваивать необходимые компетенции. В структуру кластера вошли представители регионального бизнеса - отели, рестораны, туристические агентства.

Министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий уточнил, что первые выпускники, прошедшие в образовательном кластере весь курс обучения, появятся на следующий год. Это молодые люди, которые за 10 месяцев освоят профессии бариста и официантов. Основатель сети ресторанов "Супра" Илья Сухих отметил важность подготовки специалистов, работу которых долгие годы выполняли люди без подходящего образования. Он предположил, что для полной замены нынешних работников специально обученными кадрами может потребоваться около 10 лет.

Для обучения на каждой специальности в кластере будут созданы по две группы - для людей с базой 9-го и 11-го классов. Ожидается, что распределение учащихся по программам подготовки будет равномерным, а после начала обучения представители бизнеса смогут заключить со студентами соглашения о прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве. Для абитуриентов разработаны наглядные материалы, где описаны зарплатные перспективы и карьерные возможности специалистов разных профессий.

Кластер среднего профессионального образования "Туризм и сфера услуг" откроется в этом году по федеральному проекту "Профессионалитет".