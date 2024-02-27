Глава Дагестана допустил возможность бойцовского турнира с участием стран Прикаспия

По мнению Сергея Меликова, рассмотреть вопрос проведения турнира между государствами в рамках прикаспийского сотрудничества вполне реально

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов допустил возможность проведения турнира по стандартам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с участием российских бойцов и спортсменов из прикаспийских государств. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Что касается организации турнира в Дагестане - мы к этому готовы. У нас в 2019 году проводился Чемпионат Европы по вольной борьбе, у нас есть высококлассный спортивный комплекс. <…> Здесь все зависит от того, как федерации, в том числе международные, к этому отнесутся. Я думаю, что и рассмотреть вопрос проведения турнира между государствами в рамках прикаспийского сотрудничества вполне реально", - сказал он.

Меликов добавил, что единоборства являются традиционным для республики видом спорта.

"Огромное количество бойцов и борцов принимают участие в специальной военной операции в различных должностях, в том числе и в качестве добровольцев. Это говорит о том, что никто вопросов патриотизма и стремления защитить свою страну не исключает", - пояснил глава Дагестана.