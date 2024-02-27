В Псковской области Героев России освободили от уплаты транспортного налога

Также в новый пакет мер социальной поддержки вошли ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии приняли два закона, которые ввели новый пакет мер социальной поддержки для Героев России, Героев СССР и их родственников. В частности, предусмотрены ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей и освобождение от транспортного налога, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Пакет мер социальной поддержки Героев России и их родственников принят в Псковской области. Первый закон предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, членам семей погибших или умерших Героев РФ и Героев Советского Союза. Второй нормативный акт освобождает Героев России и их вдов от уплаты транспортного налога", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, этот пакет мер социальной поддержки принят после внесения в региональный парламент соответствующей инициативы губернатором Михаилом Ведерниковым. "Социальная выплата родственникам выплачивается в равных долях каждому члену семьи. Из расчета проживающих на территории Псковской области Героев РФ, на реализацию принятой меры социальной поддержки потребуется 3,24 млн рублей", - говорится в сообщении.