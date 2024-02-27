В Кропивницком переименовали более 40 улиц, чьи названия связаны с Россией и СССР

По информации Telegram-канала "Деколонизация. Украина", в городе появятся наименования в честь украинских географических названий, деятелей культуры и местных знаменитостей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти украинского Кропивницкого (ранее - Кировоград) приняли решение о переименовании более 40 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По его данным, в городе появятся наименования в честь украинских географических названий, деятелей культуры и местных знаменитостей. В частности, улица русского поэта Василия Жуковского станет улицей украинского поэта Александра Конисского, тупик советского генерала, освобождавшего Киев от фашистских захватчиков, Николая Ватутина - тупиком Санаторным, улица Казанская - улицей украинского театрального актера и режиссера Леся Курбаса, улица русского ученого Дмитрия Менделеева - улицей советского и украинского геолога Григория Доленко, переулок Сибирский - переулком советского и украинского композитора Бориса Лятошинского.

4 мая 2023 года городские власти переименовали еще 24 улицы в рамках политики так называемой декоммунизации и дерусификации.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.