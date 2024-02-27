Школу в столичном районе Хамовники достроят в 2024 году

Образовательное учреждение будет рассчитано для 540 учеников 1-11-го классов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Школа на 540 мест на территории жилкомплекса в районе Хамовники в центре столицы будет достроена до конца текущего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Образовательное учреждение будет рассчитано для 540 учеников 1-11-го классов. В здании площадью 18 тыс. кв. м предусмотрено 44 класса разной площади, 10 пространств для индивидуальной работы и система коворкингов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в школе спроектированы уникальные решения для эксплуатируемых кровель, площадь которых составляет более 6 тыс. кв. м. В настоящее время полностью завершены монолитные и кровельные работы, монтаж индивидуального теплового пункта. Параллельно ведутся работы по внутренним и внешним инженерным сетям, фасадные работы, черновая и чистовая отделка помещений.

Школу возводят по адресу: ул. Усачева, д. 15А. Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов добавил, что соцобъект спроектирован по национальным стандартам эко-сертификации. Архитектурное, планировочное и дизайн-решение школы тесно связаны с ее образовательной концепцией.

"Важным элементом проекта станет зеленый холм перед входом во дворе, подчеркивающий связь с природой. Он станет своеобразным амфитеатром - популярным местом неформального общения учеников. Планировки классов соответствуют требованиям технологичности, прозрачности, многофункциональности, трансформируемости и экологичности пространств", - цитирует пресс-служба Кузнецова.

Кроме того, в школе предусмотрены пространства для максимального расширения и углубления в программы IT, креативных индустрий и естественных наук: кулинариум, VR/AR-лаборатории, студии звуко- и видеозаписи, высокотехнологичные лаборатории химии, физики и биологии.