ВОЗ расценила как низкий риск глобального распространения вируса Нипах из Бангладеш

В связи с этим организация не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю в отношении этой южноазиатской страны

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как умеренный риск распространения вируса Нипах в Бангладеш и соседних странах, а угрозу этой инфекции в глобальном плане она считает низкой. ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки или торговлю, говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене организации.

С 31 января по 9 февраля власти Бангладеш информировали ВОЗ о "двух подтвержденных лабораторным путем случаях заражения вирусом Нипах", отмечается в бюллетене. В обоих случаях заболевшие умерли. "ВОЗ расценивает всеобъемлющий риск [распространения болезни] на национальном уровне как умеренный с учетом тяжести протекания заболевания, ограниченности лечения, наличия общей естественной среды обитания летучих мышей и партнеров по зоонозной передаче [вируса], а также того факта, что не существует лицензированных вакцин для предотвращения инфекции Нипах", - подчеркнули в организации.

На глобальном уровне, по мнению ВОЗ, риск распространения вируса Нипах является низким, так как до сих пор заболевание было зарегистрировано только в Бангладеш, Индии, Малайзии и Сингапуре. При этом организация "не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю в отношении Бангладеш с учетом имеющейся сейчас информации".

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Бангладеш. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины. Уровень летальности при вспышках обычно составляет от 40% до 100%. Естественными хозяевами вируса Нипах являются плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae.