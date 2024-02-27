Умер зять двоюродного брата Елизаветы II

Ему было 45 лет

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Томас Кингстон, муж дочери принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022), леди Габриэллы Виндзор, умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

"Король [Карл III] и королева [Камилла] были проинформированы о смерти Томаса и разделяют скорбь принца и принцессы Майкла Кентского и все тех, кто знал его, по столь любимому члену семьи", - отмечается в сообщении канцелярии Его Величества.

В заявлении от имени семьи Кингстона говорится о том, что его смерть "стала огромным шоком".

По информации телеканала Sky News, полиция была вызвана по адресу в графстве Глостершир на юго-западе Англии около 18:00 (21:00 мск) 25 февраля, где Кингстон был обнаружен мертвым. Начато расследование причин его смерти, однако полиция не считает ее подозрительной и не предполагает, что кто-то мог быть к ней причастен, информирует телеканал.

Свадьба Томаса Кингстона и леди Габриэллы Виндзор, занимающей 56-ю строчку в очереди престолонаследия британской короны, состоялась в 2019 году на территории Виндзорского замка в часовне Святого Георгия. Ее британская королевская семья считает своей домашней церковью. До этого пара много лет встречалась. По информации газеты The Daily Telegraph, Кингстон был директором фирмы Devonport Capital, которая специализировалась на финансировании компаний в странах с пограничной экономикой.

Это уже не первая негативная новость про королевскую семью с начала года. 17 января Кенсингтонский дворец сообщил, что жена наследника престола принца Уэльского Уильяма принцесса Уэльская Кейт перенесла плановую операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта. 26 января Карл III был планово прооперирован в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у Его Величества был диагностирован рак, о котором было сообщено в начале февраля. Король отошел от исполнения публичных обязанностей и проходит курс лечения от онкологии, тип которого не называется.