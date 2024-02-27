Глава Минспорта РФ вручил награды известным спортсменам и тренерам в Коми

Олег Матыцин также отметил богатые спортивные традиции региона и наличие большого количества олимпийских чемпионов

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. /ТАСС/. Более 20 заслуженных спортсменов, тренеров и ветеранов физкультуры и спорта Республики Коми награждены ведомственными наградами Минспорта России. В ходе рабочей поездки в Коми глава Минспорта РФ Олег Матыцин отметил богатые спортивные традиции региона и наличие большого количества олимпийских чемпионов.

"Сегодня я имел возможность пообщаться с детьми, с тренерами. <...> Мы понимаем наличие проблем [по инфраструктуре], что в одночасье все накопленные годами проблемы не решить, но максимально возможное по линии министерства спорта мы делаем. Республика богата традициями, много олимпийских чемпионов. Сегодня для меня большая честь быть с вами и в знак признательности за ваш труд вручить вам награды", - сказал Матыцин.

За выдающиеся заслуги в сфере физической культуры и спорта юбилейной медалью, посвященной 100-летию государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта награждены: чемпион Зимних Олимпийских игр 1976, 1980 годов, бронзовый призер Зимних Олимпийских игр 1976 года, чемпион СССР по лыжным гонкам Николай Бажуков, олимпийский чемпион Олимпиады 1980 года в Лейк-Плесиде по лыжным гонкам, ветеран спорта Василий Рочев, чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший, двукратная чемпионка и серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2010 года, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Мария Иовлева, многократный победитель и призер российских и международных соревнований по лыжным гонкам Иван Артеев.

Юбилейные медали получили заслуженные тренеры по лыжным гонкам Федор Сметанин, Галина Богомолова, Владимир Голов (спортивное ориентирование на лыжах), Иван Кидора, Юрий Оботуров, тренер-преподаватель по фитнес-аэробике Валентина Ищук, член основного состава спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту глухих (лыжные гонки) Максим Ковалев, член основного состава спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту глухих (легкая атлетика) Илья Штанько, главный тренер сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин, мастер спорта международного класса (лыжные гонки) Илья Порошкин, руководитель Федерации баскетбола Республики Коми Руслан Семенюк.

Вице-премьер региона Эльмира Ахмеева вручила почетные грамоты Республики Коми тренерам спортшкол олимпийского резерва Сергею Вяткину, Елене Леготиной, Александру Дерягину, заместителю директора спортшколы "Старт" Ирине Вавилиной.

Базовые виды спорта

В ходе поездки Матыцин посетил универсальный спорткомплекс "Орбита", где тренируется футбольный клуб "Новая Генерация" (команды "Новая Генерация" и "Ухта" успешно выступают в чемпионатах России по мини-футболу), проходят соревнования различного уровня. Как рассказал ТАСС исполнительный директор Федерации футбола Республики Коми и директор футбольного клуба "Новая Генерация" Артем Сухарев, в "Орбите" регулярно занимаются более 400 детей без учета взрослых и коммерческих групп. В республиканскую спортшколу принимают с семи лет, в "Академию "Новой Генерации", созданную на базе профессионального мини-футбольного клуба - с трех лет.

Министр оценил реконструированный республиканский стадион, где проводятся занятия и соревнования по 30 различным видам спорта, а также побывал на совместной тренировке хоккейного клуба "Строитель - Сыктывкар" с воспитанниками республиканской спортшколы по хоккею с мячом. В завершение поездки министр посетил игру баскетбольного клуба "Ника-Лузалес" (Сыктывкар) и "Нефтяник-Титан" (Омск).

Как отметил министр в разговоре с журналистами, все показатели по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" выполняются - по обеспеченности спортивными сооружениями, по вовлеченности людей в занятия спортом.

Как сообщил глава республики Владимир Уйба, при поддержке федерального правительства в 2021 году завершена масштабная реставрация республиканского стадиона в Сыктывкаре, фактически он отстроен заново. В 2023 году заработал новый универсальный спортзал в городе Микунь. За все время действия нацпроекта создано 15 новых площадок ГТО по всей республике. В этом году введено сразу два больших спортивных объекта - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Объячево и центр единоборств в Ухте имени известного в России боксера Эдуарда Захарова. В конце марта - начале апреля планируется открыть физкультурно-оздоровительный центре в поселке Троицко-Печорске.