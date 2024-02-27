В Москве до конца года планируют ввести в эксплуатацию пять мостов

Речь идет об автомобильных и пешеходных искусственных сооружениях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Столичный департамент строительства в 2024 году запланировал ввод в эксплуатацию пяти искусственных сооружений - автомобильных и пешеходных мостов. Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

"В 2024 году мы планируем завершить строительство пяти мостов. Это вело-пешеходный мост через реку Яузу у МГТУ им. Баумана. Окончание строительства - второй квартал 2024 года", - сказал Загрутдинов.

По его словам, еще четыре объекта будут введены до конца года, ориентировочно, в четвертом квартале. "Это мост через реку Битцу в рамках строительства участка южного направления МСД (Московского скоростного диаметра) и мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Два пешеходных моста появятся на водоотводном канале, соединяющем остров Балчуг и Крымскую набережную, и в Нагатинском затоне", - заключил глава депстроительства.