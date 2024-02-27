В Москве до конца года достроят шесть ЖК для обманутых дольщиков

На всех объектах ведутся активные работы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Шесть жилых комплексов для обманутых дольщиков достроят в Москве до конца текущего года, еще два - в следующем году. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Силами департамента строительства города Москвы достраивается восемь проблемных объектов. Шесть жилых комплексов должны быть достроены уже в этом, 2024 году, а еще два - ЖК "Квартал Триумфальный" и "ЖК Воскресенское" обследуем и определим сроки завершения работ", - сказал Загрутдинов.

По его словам, на всех объектах ведутся активные строительные работы. Три из них строятся на территории Новой Москвы: это ЖК "Легенда" в Троицке, ЖК "Марушкино" и ЖК "Воскресенское", расположенные в одноименных поселениях. Еще пять объектов достраивают в границах "старой" Москвы: ЖК "Академ Палас" на проспекте Вернадского, ЖК "Квартал Триумфальный" в районе Фили - Давыдково, ЖК "Терлецкий парк" в Перово, ЖК "Малыгина, 12" в Лосиноостровском районе, а также компенсационный дом для дольщиков ЖК "Мегаполис" на востоке столицы.