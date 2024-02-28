На Украине сообщили о смерти водителя фуры в очереди на территории Словакии

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин подчеркнул, что пока это неофициальная информация

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Украинский водитель грузовика умер в очереди в Словакии, пытаясь объехать пробку на украино-польской границе. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин.

"Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, стоявший на территории Словакии в очереди, сегодня умер. Он стоял в 100 км от границы, сколько ему еще было ехать, неизвестно", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Балин пояснил, что перевозчики, стоящие в очередях на въезд на Украину с польской стороны границы, пытаются их объехать через Словакию и Венгрию.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. На Украине заявили, что акция поляков подрывает принципы солидарности в отношениях двух стран. На короткое время к протестующим присоединялись их коллеги из Словакии, блокируя один пограничный переход со своей стороны. С начала блокады в очередях у границы с Польшей умерли три украинских водителя.