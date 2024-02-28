Карлсон заявил, что Байден направил Джонсона отговорить Киев от соглашения с РФ в Стамбуле

Журналист отметил, что такие действия бывшего британского премьера привели не к победе Украины, а к "гибели большего числа украинцев и множеству проблем"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена направила занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отговорить Киев от заключения соглашения с Россией в Стамбуле. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

"Администрация Байдена отправила Бориса Джонсона <...>, чтобы остановить это и сказать Зеленскому <...>, вы не можете прийти к какому-либо соглашению с Россией", - сказал Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману.

Карлсон также отметил, что такие действия Джонсона привели не к победе Украины, а к "гибели большего числа украинцев и множеству проблем". Американский журналист назвал такие шаги "моральным преступлением".

Ранее Карлсон сообщил, что президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. В интервью журналисту глава государства заявил, что РФ никогда не отказывалась от диалога, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать".