Карлсон заявил, что ему угрожали арестом за интервью с Путиным

Журналист отметил, что решил не отказываться от встречи с российским президентом, так как хотел "воспользоваться своей свободой"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его запугивали арестом за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мои адвокаты <...> сказали мне, что меня арестуют, если я сделаю это [возьму интервью у Путина], в связи с санкциями. И я ответил, что не признаю законность этого решения, потому что я американец, и я должен иметь возможность говорить с кем хочу, - рассказал он в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману. - У меня также был звонок с главным юристом, и он сказал, что многое будет зависеть от вопросов, которые я задам [Путину]. Мне было сказано, что если я буду слишком мил в разговоре с ним, то меня могут арестовать по возвращении [в США]. И я ответил, что они описывают фашистскую страну".

Карлсон отметил, что считает такие переговоры с юристами возмутительными, но он решил не отказываться от интервью с российским лидером, так как хотел "воспользоваться своей свободой".

Интервью Путина Карлсону вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной цели интервью - прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным - Путин этой беседой добился.