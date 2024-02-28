В Греции суд признал забастовку авиадиспетчеров незаконной

В связи с этим все регулярные внутренние и международные рейсы состоятся, сообщил телеканал ERT-news

АФИНЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Греции признал назначенную на среду забастовку греческих авиадиспетчеров незаконной, авиарейсы, которые местные авиакомпании планировали отменить, состоятся. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его данным, забастовка авиадиспетчеров и союза работников электронного обеспечения безопасности воздушного сообщения Управления гражданской авиации Греции признана незаконной после того, как руководство этого управления обратилось в суд. В связи с судебным решением ведущие греческие авиакомпании Aegean Airlines и Olympic Air уже проинформировали пассажиров, что "по решению компетентных органов предоставление услуг по управлению воздушным движением не будет приостановлено в среду, 28 февраля 2024 года, в результате чего будут выполняться все регулярные внутренние и международные рейсы в обычном режиме".

Ранее греческие авиадиспетчеры объявили об участии в 24-часовой забастовке, которую проводит в среду Высший совет профсоюза государственного сектора Греции (ВСПГС). В заявлении профсоюза авиадиспетчеров отмечалось, что во время забастовки будут обслуживаться только рейсы, предусмотренные действующим законодательством. По закону, во время забастовки разрешены лишь авиаперевозки больных, правительственные рейсы, а также экстренные посадки самолетов.

В рамках забастовки профобъединения госсектора и некоторых отраслевых профсоюзов, как ожидается, на сутки прекратится движение по железным дорогам Греции, на якорях останутся суда в портах Пирея, Рафины и Лавриона, откуда осуществляются перевозки пассажиров и грузов на острова в Эгейском море. В среду в Афинах не будут ходить поезда метро, другой общественный транспорт будет работать по измененному графику. Продолжат начатую во вторник двухдневную забастовку столичные таксисты. По решению Союза журналистов афинских ежедневных газет работники всех СМИ приостановят работу с 12:00 до 16:00 по местному времени (с 13:00 мск до 17:00 мск). Активисты профсоюзов намереваются провести несколько митингов на различных площадях в Афинах, из-за чего будет перекрыто движение транспорта в центре столицы.

ВСПГС, в частности, требует "10-процентного увеличения зарплат всем работникам госсектора, чтобы коренным образом решить проблему дороговизны и инфляции, возвращения 13-й зарплаты (в виде пасхальных и рождественских выплат), заключения коллективных договоров об уровнях заработной платы, компенсаций за "замороженные" зарплаты в 2016-2017 годах, отмены налога на помощь безработным в размере 2%, увеличения необлагаемого подоходным налогом годового дохода до 12 тыс. евро, увеличения пособий за вредный труд, немедленного укомплектования штатными сотрудниками всех критически важных государственных органов и модернизации всей необходимой инфраструктуры".