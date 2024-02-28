Групповые туры из Приморья на горнолыжный курорт в КНДР планируется продолжить в 2025 году

Две группы туристов в марте отправятся на горнолыжный курорт Масикрён

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Практику организации групповых туров из Приморья на горнолыжный курорт Масикрён в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) планируется продолжить зимой 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Еще две группы туристов в марте отправятся из Приморья в КНДР. Путешествия состоятся с 8 по 11 марта и с 11 по 15 марта. Участники туров увидят монумент идей чучхе, триумфальную арку и горнолыжный курорт Масикрён. <…> Путешествия в марте станут последними турпоездками на горнолыжный курорт в КНДР в этом году, следующие зимние туры планируются в 2025 году", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС организаторы, почти половина путевок на март уже забронирована. Каждая туристическая группа будет включать более 50 человек. Есть несколько туристов, посетивших КНДР в феврале и решивших повторить тур в марте - уже с друзьями.

В феврале КНДР посетила группа из 98 российских туристов, журналистов и блогеров.