Поселку в Красноярском крае вернули 270 тыс. кв. м земли конно-спортивного клуба

Договор о выделении участка на приаэродномной территории признали недействительным

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края вернул 270 тыс. кв. м земли, ранее переданных в пользование конно-спортивному клубу в поселке Емельяново, в муниципальную собственность. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В 2022 году администрация поселка Емельяново предоставила конно-спортивному клубу "Кураж" земельный участок площадью 270 тыс. кв. м на приаэродномной территории. Аренда была оформлена в льготном порядке и без торгов. <…> Прокуратура направила в Арбитражный суд края исковое заявление с требованием о признании договора [о выделении] земельного участка недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора. Участок возвращен муниципалитету", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве отметили, что земля в упрощенном порядке могла передаваться лишь физическим лицам и крестьянским хозяйствам для ведения личного подсобного хозяйства и использования в собственных нуждах.