Собянин заявил, что в Москве до 2030 года запустят еще пять речных маршрутов

На текущий момент в столице курсируют 12 электросудов и работают 12 причалов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пять новых речных маршрутов запустят в столице до 2030 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Экологично и быстро: до 2030 года запустим еще пять речных маршрутов. Задействуем для этого почти всю акваторию Москвы-реки в границах города", - сообщил мэр.

Он отметил, что на текущий момент в столице курсируют 12 электросудов и работают 12 причалов российского производства. К 2030 году их число планируется довести до 60 и 67 соответственно.

Собянин добавил, что развитие экологичного транспорта - это один из приоритетов новой транспортной программы. "Поэтому в планах также обновление прогулочного и круизного речного флота", - подчеркнул он.

Первый в мире круглогодичный маршрут речных электросудов был открыт 20 июня 2023 года. Второй начал работу 29 сентября.