Движение по улице Большая Дмитровка перекроют в связи с церемонией прощания с Лебедевым

Ограничения будут действовать до 12:00

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка в Москве будет закрыто до 12:00 в связи с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта.

"Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Выбирайте маршруты заранее с учетом перекрытий", - говорится в сообщении.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни из-за тяжелой болезни. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава МЧС Александр Куренков, Федеральная палата адвокатов и Ассоциация юристов России.