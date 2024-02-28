Пушилин сообщил о начале оценки путей восстановления света и связи в Авдеевке

Также к работам с местным населением начинают привлекать волонтеров, которые получили опыт подобной деятельности в ранее перешедших под контроль Вооруженных сил РФ населенных пунктах

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы начали первичную оценку возможностей восстановления электроснабжения и связи в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьeв Live".

"Сейчас уже вопросы стоят с восстановлением энергетики [в Авдеевке], и уже энергетики какую-то первичную оценку делают ситуации, смотрят, откуда запитываться будет, за счет каких ресурсов будет запитываться данный населенный пункт. Также работают уже связисты", - сказал Пушилин.

Он добавил, что к работам с населением в Авдеевке начинают привлекать волонтеров, которые получили опыт подобной деятельности в ранее перешедших под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине населенных пунктах.

Авдеевка расположена к северу от Донецка, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие населенные пункты. 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.