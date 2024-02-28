Переданные Путиным Карлсону документы вошли в сборник о единстве русских и украинцев

Как уточнил директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, журналисту, в частности, передали копии писем гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу от 1648, 1649 и 1654 годов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Документы, переданные президентом РФ Владимиром Путиным во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, вошли в сборник "Об историческом единстве русских и украинцев: документы", изданный в Москве в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.

"Все документы были опубликованы в издании "Об историческом единстве русских и украинцев: документы" под номерами 21, 22, 23, 24, 25", - сказал Аракчеев.

Как уточнил директор РГАДА, Карлсону были переданы копии пяти документов: письма гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу от 1648, 1649 и 1654 годов, Мартовские статьи Богдана Хмельницкого 1654 года (договор, в котором определялось положение малороссийского гетманства в составе Русского государства), а также послание гетмана польскому королю Яну Казимиру 1649 года с условиями примирения.

Сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев" предваряет одноименная статья Путина, впервые опубликованная на сайте Кремля 12 июля 2021 года. Также в издании приводятся обращения президента РФ к гражданам России: от 21 февраля 2022 года, в котором говорится о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и от 24 февраля 2022 года, в котором объявляется о решении провести специальную военную операцию.

Сборник подготовлен Федеральным архивным агентством и Российским государственным гуманитарным университетом. В книгу включены 242 документа из архивов России и Украины, охватывающие период с XI века по декабрь 1991 года, около трети из них публикуются впервые. Исторические документы сопровождаются комментариями, разъясняющими их смысл. Сборник занимает 800 страниц, он выпущен фондом "Связь эпох" тиражом 1 тыс. экземпляров.