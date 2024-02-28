Комитет ГД поддержал законопроект, регулирующий вопросы создания и содержания лесных дорог

Предлагается добавить в Лесной кодекс РФ новую главу, в которой закрепляется понятие лесных дорог, а также делить лесные дороги на лесохозяйственные и лесотранспортные

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил к первому чтению законопроект, регулирующий вопросы создания, содержания и эксплуатации лесных дорог.

Документ был внесен группой сенаторов и депутатов во главе с сенатором Юрием Воробьевым 1 декабря 2023 года. Предлагается добавить в Лесной кодекс РФ новую главу, в которой закрепляется понятие лесных дорог. Согласно законопроекту, лесными дорогами могут считаться дороги, предназначенные для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения, в том числе для осуществления вывоза из леса древесины и иных лесных ресурсов. Такие дороги могут располагаться в эксплуатационных, защитных и резервных лесах.

Законопроектом предлагается делить лесные дороги на лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные лесные дороги создаются при осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, а лесотранспортные - для вывоза из леса древесины и иных лесных ресурсов, а также обеспечения проезда к лесным участкам.

Также законопроектом допускаются выборочные или сплошные рубки деревьев арендаторами земельных участков в целях создания, содержания и эксплуатации лесных дорог.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на сегодняшний день лесное законодательство РФ должным образом не регулирует вопросы эксплуатации лесных дорог, не определены права арендаторов лесных участков. "Положения законопроекта, направленные на регулирование отношений в сфере создания, содержания и эксплуатации лесных дорог, позволят в дальнейшем обеспечить развитие лесной инфраструктуры", - отметили авторы законопроекта.